1)- две целых семь двенадцатых минус одна третья четвертых 2) - одна целая восемь девятых / 3,4 3) - три целых одинадцать петнацытых + восемь целых две пятых

Алгебра

1)- две целых семь двенадцатых минус одна третья четвертых 2) - одна целая восемь девятых / 3,4 3) - три целых одинадцать петнацытых + восемь целых две пятых

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