1)- две целых семь двенадцатых минус одна третья четвертых 2) - одна целая восемь девятых / 3,4 3) - три целых одинадцать петнацытых + восемь целых две пятых
Алгебра
1)- две целых семь двенадцатых минус одна третья четвертых 2) - одна целая восемь девятых / 3,4 3) - три целых одинадцать петнацытых + восемь целых две пятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) [latex]2\frac{7}{12}-\frac{\frac{1}{3}}{4} = 2\frac{7}{12}-\frac{1}{12} = 2\frac{6}{12} = 2.5[/latex] 2) [latex]\frac{1\frac{8}{9}}{3.4} = \frac{17}{9}:\frac{34}{10} = \frac{17*10}{9*34}=\frac{5}{9}[/latex] 3) [latex]3\frac{11}{15}+8\frac{2}{5}=\frac{56}{15}+\frac{42}{5}=12\frac{2}{15}[/latex]
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