в чём выражается сатирическое изображение крепостного права в повести Василий Шибанов
Литература
в чём выражается сатирическое изображение крепостного права в повести Василий Шибанов
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Сатирическое изображение крепостного права в повести Василий Шибанов выражается в том, что автор не жалеет людей, а высмеивает хазяев крепостных.
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