пять бригад отремонтировали 27 квартир.Три бригады отремонтировали по 5 квартир каждая.По сколько квартир отремонтировали другие бригады,если квартир отремонтировано ими поровну.помогите расписать решение
Математика
пять бригад отремонтировали 27 квартир.Три бригады отремонтировали по 5 квартир каждая.По сколько квартир отремонтировали другие бригады,если квартир отремонтировано ими поровну.помогите расписать решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*3=15 квартир -------отремонтировали 3 бригады 27-15=12 квартир-----осталось отремонтировать 12:2= по 6 квартир--- отремонтировала каждая бригада.
Гость:
5×3=15 квартир - отремонтировали три бригады 27-15=12 квартир - ремонтировали другие Раз поровну, то разделим пополам 12:2=6 квартир - отремонтировала бригада Ответ: по 6 квартир отремонтировали две другие бригады
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите пожалуйста, нужно написать 4 обособленных определений, 4 обособленных приложений, очень нужно, первый раз тут пишу..
Математика