пять бригад отремонтировали 27 квартир.Три бригады отремонтировали по 5 квартир каждая.По сколько квартир отремонтировали другие бригады,если квартир отремонтировано ими поровну.помогите расписать решение

Математика
пять бригад отремонтировали 27 квартир.Три бригады отремонтировали по 5 квартир каждая.По сколько квартир отремонтировали другие бригады,если квартир отремонтировано ими поровну.помогите расписать решение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*3=15 квартир -------отремонтировали 3 бригады 27-15=12 квартир-----осталось отремонтировать  12:2= по 6 квартир--- отремонтировала каждая бригада.
Гость:
5×3=15 квартир -  отремонтировали три бригады 27-15=12 квартир - ремонтировали другие Раз поровну, то разделим пополам 12:2=6 квартир - отремонтировала бригада Ответ: по 6 квартир отремонтировали две  другие бригады
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите пожалуйста, нужно написать 4 обособленных определений, 4 обособленных приложений, очень нужно, первый раз тут пишу..
Ответить
Математика
Составь задачу по их решению. 1) 10*3=30 ( л ) 2) 2*6=12 ( кг ) Ответ: 30 л. Ответ: 12 кг.
Ответить
Химия
Напишите ионное уравнение реакции 2HCl+Zn=ZnCl2+H2
Ответить
Математика
помогите упрастить выражение 5/9(3,6a – 33/5b) – 3,5(4/7a – 0,2b).
Ответить
Алгебра
решите уравнение е)8,2t-4,4t=38,38 ж)(10,49-s):4,02=0,805 з)9k-8,6k=0,6699
Ответить