пять бригад отремонтировали 27 квартир.Три бригады отремонтировали по 5 квартир каждая.По сколько квартир отремонтировали другие бригады,если квартир отремонтировано ими поровну.помогите расписать решение

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5×3=15 квартир - отремонтировали три бригады 27-15=12 квартир - ремонтировали другие Раз поровну, то разделим пополам 12:2=6 квартир - отремонтировала бригада Ответ: по 6 квартир отремонтировали две другие бригады