помогите упрастить выражение 5/9(3,6a – 33/5b) – 3,5(4/7a – 0,2b).
Математика
помогите упрастить выражение 5/9(3,6a – 33/5b) – 3,5(4/7a – 0,2b).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/9(3,6a – 33/5b) – 3,5(4/7a – 0,2b)= =((5*18)/(9*5))*(а-3b)-0.7(13/25a-b)= =2(a-3b)-0.7(13/25a-b)
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