Найдите углы параллелограмма АВСД, 1 если угол А - угол В = 55 градусов, 2 если угол А + угол С = 142 градуса
Геометрия
Найдите углы параллелограмма АВСД, 1 если угол А - угол В = 55 градусов, 2 если угол А + угол С = 142 градуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол А и угол В они односторонние углы, их сумма А+В = 180 из системы: А+В = 180 , А-В = 55 , найдем В = 62,5, угол А = 117,5 2) А + С = 142..углы А и С противолежащие, значит они равны... 142 / 2 = 71 угол А = угол С = 71
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