540/(4*x-2)=30
Математика
540/(4*x-2)=30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540/(4*x-2)=30 4x-2=18 4x=20 x=5
Гость:
540/(4*x-2)=30 540/(4x-2)=30 540/30=4x-2 18+2=4x 20=4x x=20/4 x=5 Ответ: x=5
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