Составьте уравнения реакций в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде. Укажите какие реакции идут до конца: а) BaI2+MgSO4= b)NaNO3+K2SO4= c)CaCO3+HCL= D)KBr+AgNO3=

Химия
Составьте уравнения реакций в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде. Укажите какие реакции идут до конца: а) BaI2+MgSO4= b)NaNO3+K2SO4= c)CaCO3+HCL= D)KBr+AgNO3=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 а) BaI2+MgSO4=ВаSO4↓ + MgI2     Ва+2 + 2I-1 + Mg+2 +SO2 -2 = BaSO4↓ + Mg+2 +2I-1     Ва+2+SO2 -2= BaSO4↓   b)NaNO3+K2SO4= реакция не пойдет, т.к. в результате образуются растворимые соли.   c)CaCO3+2HCL = CaCl2 + CO2↑ + H2O      CaCO3 + 2H+1 + 2Cl-1 = Ca+2 + 2Cl-1 +CO2↑ +H2O     CaCO3 + 2H+1= Ca+2 + CO2↑ +H2O D)KBr+AgNO3=AgBr ↓+ KNO3 K+1 +Br-1 +Ag+1 +NO3-1 = AgBr↓ + K+1 +NO3-1 Br-1 +Ag+1= AgBr↓
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