Составьте уравнения реакций в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде. Укажите какие реакции идут до конца: а) BaI2+MgSO4= b)NaNO3+K2SO4= c)CaCO3+HCL= D)KBr+AgNO3=

Химия

Составьте уравнения реакций в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде. Укажите какие реакции идут до конца: а) BaI2+MgSO4= b)NaNO3+K2SO4= c)CaCO3+HCL= D)KBr+AgNO3=

Автор: Гость