Запиши числа в порядке возрастания. +978 +69 -87 -543 -7158 +9 -5 +13040

Математика
Запиши числа в порядке возрастания. +978 +69 -87 -543 -7158 +9 -5 +13040
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 -7158,  -543, -87,  -5, +9,  +69, +978,  +13040
Гость:
Отрицательные числа    0    положительные числа -7158, -543, -87, -5,              +9, +69, +978,  +13040
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