Запиши числа в порядке возрастания. +978 +69 -87 -543 -7158 +9 -5 +13040
Математика
Запиши числа в порядке возрастания. +978 +69 -87 -543 -7158 +9 -5 +13040
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-7158, -543, -87, -5, +9, +69, +978, +13040
Гость:
Отрицательные числа 0 положительные числа -7158, -543, -87, -5, +9, +69, +978, +13040
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