какое количество вещества соли получится при действии азотной кислоты на 20 граммов оксида меди 2

Химия
какое количество вещества соли получится при действии азотной кислоты на 20 граммов оксида меди 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: 2HNO3+Cu0=H2O+Cu(NO3)2 m(CuO)=20гр Найти: n(Cu(NO3)2)-? моль Решение: 2HNO3+Cu0=H2O+Cu(NO3)2 n(CuO)= 20гр/(80 гр/моль)= 0.25 моль По уравнению 2 моль HNO3+ 1 моль Cu0= 1 моль H2O+ 1 моль Cu(NO3)2 по условию 0.5 моль HNO3+ 0.25 моль Cu0= 0.25 моль H2O+ 0.25 моль Cu(NO3)2 Ответ: 0.25 моль
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