В первый день турист проехал 120км. что составляет 0,8 пути пройденного им во второй день.Сколько километров проехал турист за два дня?

Математика

В первый день турист проехал 120км. что составляет 0,8 пути пройденного им во второй день.Сколько километров проехал турист за два дня?

Автор: Гость