В первый день турист проехал 120км. что составляет 0,8 пути пройденного им во второй день.Сколько километров проехал турист за два дня?
Математика
В первый день турист проехал 120км. что составляет 0,8 пути пройденного им во второй день.Сколько километров проехал турист за два дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120: 0,8 =150 км за 2 день 2) 120 +150 = 270 км за два дня
Гость:
120:0,8=150 км------турист проехал во второй день 120+150=270 км------проехал турист за два дня.
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