Окруж.мир 4 класс напишите подробно. Какие природные богатства способствуют развитию промышленных предприятий в вашем регионе ? В нашем случае регион Москва наверное ))))))
География
Окруж.мир 4 класс напишите подробно. Какие природные богатства способствуют развитию промышленных предприятий в вашем регионе ? В нашем случае регион Москва наверное ))))))
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Ископаемые, древесина, дары природы и т.д.
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