1. в окружности с центром в точке О проведена хорда ВС. Определите углы ОСВ и ОВС, если угол ВОС = 86 градусов

Геометрия

1. в окружности с центром в точке О проведена хорда ВС. Определите углы ОСВ и ОВС, если угол ВОС = 86 градусов

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