1. в окружности с центром в точке О проведена хорда ВС. Определите углы ОСВ и ОВС, если угол ВОС = 86 градусов
Геометрия
1. в окружности с центром в точке О проведена хорда ВС. Определите углы ОСВ и ОВС, если угол ВОС = 86 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОВ=ОС - радиусы окружности. тр. ОВС - равнобедренный ОСВ =ОВС; уг ВОС=86 - при вершине ОСВ+ ОВС=180-86=94 ОСВ =ОВС=94:2=47град
Гость:
в сумме они равны 180 град. угол В = углу С = (180 - 86) / 2 = 47 Ответ : угол ОСВ = 47 град. угол ОВС = 47 град.
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