-Что означает парадный подъезд?
Литература
-Что означает парадный подъезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подъезд который выходит на улицу, раньше прислуги не могли выходить через этот подъезд, а выходили через черный вход, могли проходить только люди высокого статуса
Гость:
Подъезд который выходит на улицу, раньше через них могли проходить только важные люди.
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