Почему рассказ "О чём плачут лошади" так назван.Ясно,что лошадь плакала,но нужно несколько большее объяснение.
Литература
Почему рассказ "О чём плачут лошади" так назван.Ясно,что лошадь плакала,но нужно несколько большее объяснение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор размышляет о своем крестьянском детстве, вспоминая мир лошадей, которые радовали и волновали крестьянское сердце.Лошадь плакала всё понимая.
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