Почему рассказ "О чём плачут лошади" так назван.Ясно,что лошадь плакала,но нужно несколько большее объяснение.

Литература
Почему рассказ "О чём плачут лошади" так назван.Ясно,что лошадь плакала,но нужно несколько большее объяснение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор размышляет о своем крестьянском детстве, вспоминая мир лошадей, которые радовали и волновали крестьянское сердце.Лошадь плакала всё понимая.
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