Почему рассказ "О чём плачут лошади" так назван.Ясно,что лошадь плакала,но нужно несколько большее объяснение.

Литература

Почему рассказ "О чём плачут лошади" так назван.Ясно,что лошадь плакала,но нужно несколько большее объяснение.

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