1)Из класса случайным образом последовательно выбирают 2х учеников. Событие А-первый выбранный ученик - девочка. Событие В -среди выбранных учеников есть только одна девочка. Опишите словами объединение и пересечение этих событ...

Алгебра

1)Из класса случайным образом последовательно выбирают 2х учеников. Событие А-первый выбранный ученик - девочка. Событие В -среди выбранных учеников есть только одна девочка. Опишите словами объединение и пересечение этих событий. 2)Из класса случайным образом последовательно выбирают 2х учеников. Событие А-первый выбранный ученик - девочка. Событие С - второй выбранный ученик - мальчик. Опишите словами объединение и пересечение этих событий. 3) Событие С - по дороге из школы домой вам встретится черная кошка. Событие D - по дороге домой вам встретится злая собака.Опишите словами объединение и пересечение этих событий.

Автор: Гость