подумайте, о каком изобретении наших дней вы могли рассказать так же увлеченно, заинтересованно и эмоционально как В.П.Катаев

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подумайте, о каком изобретении наших дней вы могли рассказать так же увлеченно, заинтересованно и эмоционально как В.П.Катаев
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О переносном телефоне и Интернете.
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