Представители ордынского хана на Руси?
Обществознание
Представители ордынского хана на Руси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баскаки -представители ордынского хана в русских народах ,вели учет населения,собирали дань.
Гость:
Это были баскаки которые вели учёт дани в Руси.
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