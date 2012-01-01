Представители ордынского хана на Руси?

Обществознание
Представители ордынского хана на Руси?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баскаки -представители ордынского хана в русских народах ,вели учет населения,собирали дань.  
Гость:
Это были баскаки которые вели учёт дани в Руси.
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