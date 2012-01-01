круглый юбилей какого события отмечается в 2012 а) воссоединение России и Украины б) избрание Михаила Романова на престол в) освобождение Москвы от польских интервентов

Обществознание
круглый юбилей какого события отмечается в 2012 а) воссоединение России и Украины б) избрание Михаила Романова на престол в) освобождение Москвы от польских интервентов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в) освобождение Москвы от польских интервентов
Гость:
ответ в) освобождение Москвы от польских интервентов
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