Найдите корни уравнения (4,2х – 6,3)(5х + 5,5) = 0.

Математика
Найдите корни уравнения (4,2х – 6,3)(5х + 5,5) = 0.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4,2х – 6,3)(5х + 5,5) = 0. 4,2х-6,3=0            5х+5,5=0 4,2х=6,3                 5х=-5,5 х=6,3:4,2                 х=-5,5:5 х= 1,5                      х=-1,1
Гость:
(4,2х – 6,3)(5х + 5,5) = 0 2x(в квадрате)- +23.1x-31.5x+34.65=0 21x(в квадрате)-8.4x-34.65=0 находим дискриминант: Д= -8,4x(все это в квадрате)-4*21*(-34.65)= 2981,16 x1= 1.5 x2= -1.1 уравнение имеет два корня
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