Найдите корни уравнения (4,2х – 6,3)(5х + 5,5) = 0.

Гость: Гость:

(4,2х – 6,3)(5х + 5,5) = 0 2x(в квадрате)- +23.1x-31.5x+34.65=0 21x(в квадрате)-8.4x-34.65=0 находим дискриминант: Д= -8,4x(все это в квадрате)-4*21*(-34.65)= 2981,16 x1= 1.5 x2= -1.1 уравнение имеет два корня