Мы проходим тему Измерение Углов. Транспортир Какую часть развернутого угла составляют углы в 30 градусов 45 градусов 60 градусов. Какую долю прямого угла составляют углы в 30 градусов 15 градусов 60 градусов 75 градусов
Математика
Мы проходим тему Измерение Углов. Транспортир Какую часть развернутого угла составляют углы в 30 градусов 45 градусов 60 градусов. Какую долю прямого угла составляют углы в 30 градусов 15 градусов 60 градусов 75 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развернутый угол равен 180 градусов 1. 30 градусов составл. 30 1 ____ = ____ часть 180 6 2.45 градусов 45 1 _____ = ___ часть 180 4 3. 60 градусов 60/180= 1/3 часть Прямой угол 90 градусов 30 градусов 30/90= 1/3 часть или долю 15 градусов 15/90=1/6 60градусов 60/90=2/3 75 градусов 75/90=5/6
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