Мы проходим тему Измерение Углов. Транспортир Какую часть развернутого угла составляют углы в 30 градусов 45 градусов 60 градусов. Какую долю прямого угла составляют углы в 30 градусов 15 градусов 60 градусов 75 градусов

Математика
Мы проходим тему Измерение Углов. Транспортир Какую часть развернутого угла составляют углы в 30 градусов 45 градусов 60 градусов. Какую долю прямого угла составляют углы в 30 градусов 15 градусов 60 градусов 75 градусов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развернутый угол равен 180 градусов 1. 30 градусов составл.    30             1                                       ____     =   ____ часть                                        180             6   2.45 градусов       45             1                           _____   =   ___ часть                             180            4   3. 60 градусов   60/180= 1/3 часть   Прямой угол 90 градусов   30 градусов   30/90= 1/3 часть или долю 15 градусов              15/90=1/6 60градусов                  60/90=2/3 75 градусов                  75/90=5/6     
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ЧЕРЕПАХА ПРЕОДОЛЕЛА 72 СТУПЕНЬКИ ЗА 12 МИН.ЗА СКОЛЬКО МИН ЧЕРЕПАХА ПРЕОДОЛЕЕТ ЭТО РАССТОЯНИЕ,ЕСЛИ БУДЕТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ В МИН НА 2 СТУПЕНЬКИ БОЛЬШЕ?  ...
Ответить
Алгебра
В конкурсе "Мисс мира" участвуют 100 девушек из разных стран,среди них 48 блондинок.Какова вероятность того что первой красавицей будет блондинка?
Ответить
Математика
Тарас и Миша пошли в лес за грибами. Когда они прошли 450 м, то Миша вспомнил, что забыл взять компас и возвратился домой, а Тарас продолжал свой п...
Ответить
Геометрия
в треугольнике АВС угол А равен 77 градусов,АС=ВС.Найдите угол С.Ответ дайте в градусах.
Ответить
Українська література
Какие населенные пункты и полезные ископаемые упоминаются в сказках Бажова!
Ответить