Мы проходим тему Измерение Углов. Транспортир Какую часть развернутого угла составляют углы в 30 градусов 45 градусов 60 градусов. Какую долю прямого угла составляют углы в 30 градусов 15 градусов 60 градусов 75 градусов

Математика

Мы проходим тему Измерение Углов. Транспортир Какую часть развернутого угла составляют углы в 30 градусов 45 градусов 60 градусов. Какую долю прямого угла составляют углы в 30 градусов 15 градусов 60 градусов 75 градусов

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