Тарас и Миша пошли в лес за грибами. Когда они прошли 450 м, то Миша вспомнил, что забыл взять компас и возвратился домой, а Тарас продолжал свой путь. Миша взял компас и пошёл с той же скоростью, что и раньше. Придя к тому мес...
Математика
Тарас и Миша пошли в лес за грибами. Когда они прошли 450 м, то Миша вспомнил, что забыл взять компас и возвратился домой, а Тарас продолжал свой путь. Миша взял компас и пошёл с той же скоростью, что и раньше. Придя к тому месту, откуда возвращался, он увидел, что Тарас входит в лес. Какое расстояние от дома до леса? Самолёт ТУ- 114 расстояние от Москвы до Хабаровска пролетает за 9 ч., а скорый поезд проходит это расстояние за 9 суток. Во сколько раз скорее можно добраться от Москвы до Хабаровска самолётом, чем поездом??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача - незнаю 2 задача: 24*9/9=24(р.) Ответ: в 5 раз.
Гость:
1 задача: Миша прошёл 450 м, когда возвращался домой и обратно к месту ещё 450м. Пройдя всего 900м. Если Тарас двигался с той же скоростью , что и Миша, то он к лесу тоже прошёл 900м. Таким образом, от дома к месту, где вернулся Миша, 450м и от него к лесу 900м. Итого, 1350м. 1) 450+450 = 900(м) - прошел Тарас к лесу. 2) 450+900 = 1350(м) - расстояние от дома до леса. Ответ: 1350 м расстояние от дома до леса. 2 задача: 1) 9*24 = 216 (ч) - 9 суток. 2) 216/9 = 24 (р) - скорее можно добраться от Москвы до Хабаровска самолётом. Ответ: в 24 раза скорее можно добраться от Москвы до Хабаровска самолётом, чем поездом.
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