Тарас и Миша пошли в лес за грибами. Когда они прошли 450 м, то Миша вспомнил, что забыл взять компас и возвратился домой, а Тарас продолжал свой путь. Миша взял компас и пошёл с той же скоростью, что и раньше. Придя к тому мес...

Математика

Тарас и Миша пошли в лес за грибами. Когда они прошли 450 м, то Миша вспомнил, что забыл взять компас и возвратился домой, а Тарас продолжал свой путь. Миша взял компас и пошёл с той же скоростью, что и раньше. Придя к тому месту, откуда возвращался, он увидел, что Тарас входит в лес. Какое расстояние от дома до леса? Самолёт ТУ- 114 расстояние от Москвы до Хабаровска пролетает за 9 ч., а скорый поезд проходит это расстояние за 9 суток. Во сколько раз скорее можно добраться от Москвы до Хабаровска самолётом, чем поездом??

Автор: Гость