вычислить площадь круга описанного око треугольника, стороны которого равны 20 см, 21 и 29 см.

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В данном случае выполняется обратная теорема Пифагора: 29^2=21^2+20^2, значит треугольник прямоугольный. Если около прямойгольного треугольника описана окружность, то сторона лежащая против угла 90 (гипотенуза) есть диаметр, S=пr^2 = пr^2/4=420,5п