В электрический кофейник налили 0,45 кг воды при температуре 30°С и включили нагреватель. Через какое время после включения выкипит вся вода, если мощность нагревателя 1кВт, КПД по отношению к передаче энергии энергии от нагрев...

Физика

В электрический кофейник налили 0,45 кг воды при температуре 30°С и включили нагреватель. Через какое время после включения выкипит вся вода, если мощность нагревателя 1кВт, КПД по отношению к передаче энергии энергии от нагревателя к воде 0,9 Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг ּ °С), удельная теплота парообразования воды 2256 кДж/кг. Ответ запишите в секундах.

Автор: Гость