В электрический кофейник налили 0,45 кг воды при температуре 30°С и включили нагреватель. Через какое время после включения выкипит вся вода, если мощность нагревателя 1кВт, КПД по отношению к передаче энергии энергии от нагрев...
Физика
В электрический кофейник налили 0,45 кг воды при температуре 30°С и включили нагреватель. Через какое время после включения выкипит вся вода, если мощность нагревателя 1кВт, КПД по отношению к передаче энергии энергии от нагревателя к воде 0,9 Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг ּ °С), удельная теплота парообразования воды 2256 кДж/кг. Ответ запишите в секундах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД: η=Qполезное / Q затраченное *100% Q полезное - нагревание и выпаривание воды = cm(T2-T1)+rm Q затраченное - нагреватель = Nt Подставим в исходную формулу: η= (cm(T2-T1)+rm) / Nt Выразим из неё время t: t= (cm(T2-T1)+rm) / Nη = (4200*0.45*(100-30)+0,45*2.256*10^6)/1000*0.9 = 1275 сек Ответ: 1275 секунд
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