И еще немного химии:) Составьте уравнения химических реакций и укажите их тип: А) оксид кальция + оксид углерода (IV) -- больше карбонат кальция. Б) серная кислота+ алюминий= сульфат алюминия+ водород В) фосфорная кислота+ гид...
Химия
И еще немного химии:) Составьте уравнения химических реакций и укажите их тип: А) оксид кальция + оксид углерода (IV) -- больше карбонат кальция. Б) серная кислота+ алюминий= сульфат алюминия+ водород В) фосфорная кислота+ гидроксид натрия = фосфат натрия+ вода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO+CO2=CaCO3 - реакция соединения 3H2SO4+2Al=Al2(SO4)3+ 3H2 - реакция замещения H3PO4+3NaOH=Na3PO4+3H20 - реакция обмена
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