И еще немного химии:) Составьте уравнения химических реакций и укажите их тип: А) оксид кальция + оксид углерода (IV) -- больше карбонат кальция. Б) серная кислота+ алюминий= сульфат алюминия+ водород В) фосфорная кислота+ гид...

Химия

И еще немного химии:) Составьте уравнения химических реакций и укажите их тип: А) оксид кальция + оксид углерода (IV) -- больше карбонат кальция. Б) серная кислота+ алюминий= сульфат алюминия+ водород В) фосфорная кислота+ гидроксид натрия = фосфат натрия+ вода

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