Составьте уравнения реакций. Для обменных реакций, протекающих в водном растворе, составьте ионные уравнения. CH4 -- больше CO2 -- больше CaCO3 -- больше Ca(HCO3)2 -- больше CO2 -- больше CO

Химия

Составьте уравнения реакций. Для обменных реакций, протекающих в водном растворе, составьте ионные уравнения. CH4 -- больше CO2 -- больше CaCO3 -- больше Ca(HCO3)2 -- больше CO2 -- больше CO

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