Составьте уравнения реакций. Для обменных реакций, протекающих в водном растворе, составьте ионные уравнения. CH4 -- больше CO2 -- больше CaCO3 -- больше Ca(HCO3)2 -- больше CO2 -- больше CO
Химия
Составьте уравнения реакций. Для обменных реакций, протекающих в водном растворе, составьте ионные уравнения. CH4 -- больше CO2 -- больше CaCO3 -- больше Ca(HCO3)2 -- больше CO2 -- больше CO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O 2. CO2 + CaO = CaCO3 3. CaCO3 + H2CO3 = Ca(HCO3)2 4. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3 + H2O 5. CaCO3 = CaO + CO2 6.CO2 + C = 2CO
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