скорость распространения света в первой прозрачной среде составляет 225000 км/с, а во второй- 200000 км/с. Луч света падает на поверхность раздела этих сред под углом 30 градусов и переходит во вторую среду. Определить угол пре...
Физика
скорость распространения света в первой прозрачной среде составляет 225000 км/с, а во второй- 200000 км/с. Луч света падает на поверхность раздела этих сред под углом 30 градусов и переходит во вторую среду. Определить угол преломления луча.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sinA/sinB=v2/v1 sinB=sinA*v1/v2=0.5*225000/200000=0.5625 угол В приблизительно равен=35градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
На столе лежала пачка тетрадей. Сначала взяли 30% этих тетрадей, а потом 75% оставшихся тетрадей. После этого на столе осталось 14 тетрадей. Скольк...
Математика
Английский язык
НАДО НЕМНОЖКО ИЗМЕНИТЬ ТЕКСТ ЧТОБЫ УЧИТЕЛЬНИЦА НЕ УЗНАЛА ЧТО Я СПИСАО С ГДЗ !!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Suggested Answer Key Dear Mr Johnson, With ...