скорость распространения света в первой прозрачной среде составляет 225000 км/с, а во второй- 200000 км/с. Луч света падает на поверхность раздела этих сред под углом 30 градусов и переходит во вторую среду. Определить угол пре...

Физика

скорость распространения света в первой прозрачной среде составляет 225000 км/с, а во второй- 200000 км/с. Луч света падает на поверхность раздела этих сред под углом 30 градусов и переходит во вторую среду. Определить угол преломления луча.

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