х-0,735 _______=5       3

Математика
х-0,735 _______=5       3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обе части уравнение умнажаем на 3 получим : х-0,735=15 х=15+0,735 х=15,735 
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