Продолжите рассказ после слова отец...А вторая часть это просто концовка.Рассказ должен быть большой. 1.Это дерево всегда теперь стоит у меня перед глазами.Его необыкновенную историю рассказал мне старый крестьянин в малень...
Русский язык
Продолжите рассказ после слова отец...А вторая часть это просто концовка.Рассказ должен быть большой. 1.Это дерево всегда теперь стоит у меня перед глазами.Его необыкновенную историю рассказал мне старый крестьянин в маленькой подмосковной деревне. -Когда я был ещё совсем мальчишкой,- начал старик,-мой отец.... 2.С тех пор прошло много лет.Красавец-тополь опять разросся,обтянулся свежей корой,зазеленел островерховой кроной.Вот такая история произошла много лет назад в подмосковной деревне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
... гулял с мальчишками возле тополя. Тогда он не был таким большим и красивым. Будучи подростком он часто ходил в школу мимо него и здоровался с ним, надеюсь,он помнит его. Но вот однажду соседские мальчишки узнали , что мой отец очень любит это дерево, и начали над ним издеваться. С начала они каждый день смеялись над ним в школе, и даже повесили плакат с названием "Лёша и дерево-любовь навсегда". Но мой папа был с сильным характером. В школе и во дворе он делал вид , что их не слышит или не обращает внимания. Дома он часто думал о плохом поступке соих друзей. На следующий день мальчишки поняли, что он не обращает на них внимания, и решили нацарапать на любимом дереве моего папы слово "Здесь был Я". Мой папа очень испугался, но не растерялся в данной ситуации. Он вышел во двор и попятался поговорить с ребятами. Сначала они его обзывали, оскарбляли.Минут через пять они начали понимать, что дерево это тоже жизнь. Нацарапать на дереве- это значит нацарапать на друге. Вскоре мой отец простил ребят за такой плохой поступок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Химия
Составьте уравнения реакций. Для обменных реакций, протекающих в водном растворе, составьте ионные уравнения. CH4 --> CO2 --> CaCO3 --> Ca(HCO3)2 -...
Физика
скорость распространения света в первой прозрачной среде составляет 225000 км/с, а во второй- 200000 км/с. Луч света падает на поверхность раздела ...
Математика