Продолжите рассказ после слова отец...А вторая часть это просто концовка.Рассказ должен быть большой.     1.Это дерево всегда теперь стоит у меня перед глазами.Его необыкновенную историю рассказал мне старый крестьянин в малень...

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Продолжите рассказ после слова отец...А вторая часть это просто концовка.Рассказ должен быть большой.     1.Это дерево всегда теперь стоит у меня перед глазами.Его необыкновенную историю рассказал мне старый крестьянин в маленькой подмосковной деревне. -Когда я был ещё совсем мальчишкой,- начал старик,-мой отец.... 2.С тех пор прошло много лет.Красавец-тополь опять  разросся,обтянулся свежей  корой,зазеленел островерховой кроной.Вот такая история произошла много лет назад в подмосковной деревне.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...  гулял с мальчишками возле тополя. Тогда он не был таким большим и красивым. Будучи подростком он часто ходил в школу мимо него и здоровался с ним,  надеюсь,он помнит его. Но вот однажду соседские мальчишки узнали , что мой отец очень любит это дерево, и начали над ним издеваться. С начала они каждый день смеялись над ним в школе, и даже повесили плакат с названием "Лёша и дерево-любовь навсегда". Но мой папа был с сильным характером. В школе и во дворе он делал вид , что их не слышит или не обращает внимания. Дома он часто думал о плохом поступке соих друзей. На следующий день мальчишки поняли, что он не обращает на них внимания, и решили нацарапать на любимом дереве моего папы слово "Здесь был Я". Мой папа очень испугался, но не растерялся в данной ситуации. Он вышел во двор и попятался поговорить с ребятами. Сначала они его обзывали, оскарбляли.Минут через пять они начали понимать, что дерево это тоже жизнь. Нацарапать на дереве- это значит нацарапать на друге. Вскоре мой отец простил ребят за такой плохой поступок.    
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