С водопада, высота которого 10 м, за 2 минуты падает 50м3 воды. Какова мощность потока воды?
Физика
С водопада, высота которого 10 м, за 2 минуты падает 50м3 воды. Какова мощность потока воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=A/t A=FS F=mg m=pV=1000*50=50000кг. N=mgh/t=50000*10*10/120=41666 Вт= 41.6 кВт.
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