В предложении "Вспомнил Огнёв свои разъезды по волостям, пикники, рыбные ловли, поездку всем обществом в девичий монастырь к игуменье Марфе, которая каждому из гостей подарила по бисерному кошельку; вспомнил он горячие, несконч...
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В предложении "Вспомнил Огнёв свои разъезды по волостям, пикники, рыбные ловли, поездку всем обществом в девичий монастырь к игуменье Марфе, которая каждому из гостей подарила по бисерному кошельку; вспомнил он горячие, нескончаемые, чисто русские споры, когда спорщики, брызжа и стуча кулаками по столу, не понимают и перебивают друг друга, сами того не замечая, противоречат себе в каждой фразе, то и дело меняют тему и, поспорив часа два-три, смеются." какой частью речи является слово "всем" (в словосочетании всем обществом) и " то и дело"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
они оба являются местоимениями
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