в треугольнике АВС угол А равен 77 градусов,АС=ВС.Найдите угол С.Ответ дайте в градусах.

Геометрия
в треугольнике АВС угол А равен 77 градусов,АС=ВС.Найдите угол С.Ответ дайте в градусах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол А = углу В (следует из равенства сторон), сумма углов в треуольнике равно 180, отсюда Угол С = 180-(77+77)=26
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