В конкурсе "Мисс мира" участвуют 100 девушек из разных стран,среди них 48 блондинок.Какова вероятность того что первой красавицей будет блондинка?
Алгебра
В конкурсе "Мисс мира" участвуют 100 девушек из разных стран,среди них 48 блондинок.Какова вероятность того что первой красавицей будет блондинка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 девушек 48 блондинок 48/100=0,48
Гость:
если всего 100 девушек, а блондинок 48, то, чтобы узнать вероятность надо: 48:100=0,48 вероятность того, что 1 красавицей будет блондинка
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