В конкурсе "Мисс мира" участвуют 100 девушек из разных стран,среди них 48 блондинок.Какова вероятность того что первой красавицей будет блондинка?

Алгебра
В конкурсе "Мисс мира" участвуют 100 девушек из разных стран,среди них 48 блондинок.Какова вероятность того что первой красавицей будет блондинка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 девушек 48 блондинок 48/100=0,48
Гость:
если всего 100 девушек, а блондинок 48, то, чтобы узнать вероятность надо: 48:100=0,48 вероятность того, что 1 красавицей будет блондинка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Тарас и Миша пошли в лес за грибами. Когда они прошли 450 м, то Миша вспомнил, что забыл взять компас и возвратился домой, а Тарас продолжал свой п...
Ответить
Геометрия
в треугольнике АВС угол А равен 77 градусов,АС=ВС.Найдите угол С.Ответ дайте в градусах.
Ответить
Українська література
Какие населенные пункты и полезные ископаемые упоминаются в сказках Бажова!
Ответить
Геометрия
вычислить площадь круга описанного око треугольника, стороны которого равны 20 см, 21 и 29 см.
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ !!!   СООБЩЕНИЕ О ПАСХИ В АНГЛИИ И РОССИИ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ )
Ответить