ЧЕРЕПАХА ПРЕОДОЛЕЛА 72 СТУПЕНЬКИ ЗА 12 МИН.ЗА СКОЛЬКО МИН ЧЕРЕПАХА ПРЕОДОЛЕЕТ ЭТО РАССТОЯНИЕ,ЕСЛИ БУДЕТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ В МИН НА 2 СТУПЕНЬКИ БОЛЬШЕ?                                                                                

Математика
ЧЕРЕПАХА ПРЕОДОЛЕЛА 72 СТУПЕНЬКИ ЗА 12 МИН.ЗА СКОЛЬКО МИН ЧЕРЕПАХА ПРЕОДОЛЕЕТ ЭТО РАССТОЯНИЕ,ЕСЛИ БУДЕТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ В МИН НА 2 СТУПЕНЬКИ БОЛЬШЕ?                                                                                
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72 : 12 = 6 ступенек в 1 минуту скорость черепахи 2) 6 + 2 = 8 ступенек за 1 минуту  новая скорость черепахи 3) 72 : 8 =  за 9 минут
Гость:
1)72:12=6 ступенек в минуту 2)72:8=9 минут Ответ: черепахе понадобится 9 минут. 
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