ЧЕРЕПАХА ПРЕОДОЛЕЛА 72 СТУПЕНЬКИ ЗА 12 МИН.ЗА СКОЛЬКО МИН ЧЕРЕПАХА ПРЕОДОЛЕЕТ ЭТО РАССТОЯНИЕ,ЕСЛИ БУДЕТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ В МИН НА 2 СТУПЕНЬКИ БОЛЬШЕ?

Математика

ЧЕРЕПАХА ПРЕОДОЛЕЛА 72 СТУПЕНЬКИ ЗА 12 МИН.ЗА СКОЛЬКО МИН ЧЕРЕПАХА ПРЕОДОЛЕЕТ ЭТО РАССТОЯНИЕ,ЕСЛИ БУДЕТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ В МИН НА 2 СТУПЕНЬКИ БОЛЬШЕ?

Автор: Гость