Цена на сервиз была понижена на 15% и составила 1275 рублей. Сколько рублей стоил сервиз до понижения цены?

Математика

Цена на сервиз была понижена на 15% и составила 1275 рублей. Сколько рублей стоил сервиз до понижения цены?

Автор: Гость