Цена на сервиз была понижена на 15% и составила 1275 рублей. Сколько рублей стоил сервиз до понижения цены?
Математика
Цена на сервиз была понижена на 15% и составила 1275 рублей. Сколько рублей стоил сервиз до понижения цены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-15%=85% от стоимости после понижения цены Составим пропорцию 85% - 1275 руб 100% - х руб Х= 1275*100/85 Х= 1500 руб
Гость:
1) 100 -15 = 85% = 1275 рублей 2) 1275 х100 % : 85 % = 1500 рублей стоил сервиз до уценки.
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