Сколькими способами можно обозначить вершины прямоугольного параллелепипеда буквами C,D,F,G,K,L,M,N?
Алгебра
Сколькими способами можно обозначить вершины прямоугольного параллелепипеда буквами C,D,F,G,K,L,M,N?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение простое 8! = 40320.
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