2 пешехода вышли одновременно из одного места в противоположных направлениях.через 0,8 ч растояние между ними стало равным 6,8.скорость одного пешехода была в 1,5 раза больше скорости другого,найдите скорость каждого пешехода!Н...
Математика
2 пешехода вышли одновременно из одного места в противоположных направлениях.через 0,8 ч растояние между ними стало равным 6,8.скорость одного пешехода была в 1,5 раза больше скорости другого,найдите скорость каждого пешехода!Надо начинать со слов: Пусть х......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х скорость первого пешехода, тогда 1,5х скорость второго пешехода (х + 1,5х) *0,8 = 6,8 2,5х =6,8 : 0,8 2,5х=8,5 х=8,5 : 2,5 х= 3,4 км/ч скорость первого пешехода 3,4 *1,5 =5,1 км/ч скорость второго пешехода.
Гость:
Пусть х км/ч-скорость первого пешехода,тогда 1,5х км/ч-скорость второго. (х+1,5х)км/ч-скорость отдаления. Отсюда (х+1,5х)*0,8=6,8 2,5х=6,8:0,8 2,5х= 8,5 х=8,5:2,5 х= 3,4км/ч- скорость первого пешехода 3,4*1,5= 5,1(км/ч)- скорость второго.
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