2 пешехода вышли одновременно из одного места в противоположных направлениях.через 0,8 ч растояние между ними стало равным 6,8.скорость одного пешехода была в 1,5 раза больше скорости другого,найдите скорость каждого пешехода!Н...

Математика

2 пешехода вышли одновременно из одного места в противоположных направлениях.через 0,8 ч растояние между ними стало равным 6,8.скорость одного пешехода была в 1,5 раза больше скорости другого,найдите скорость каждого пешехода!Надо начинать со слов: Пусть х......

Автор: Гость