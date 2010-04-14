14! \ (4! * 10!) четырнадцать факториал делить на произведение 4 факториал и десять факториал
Алгебра
14! \ (4! * 10!) четырнадцать факториал делить на произведение 4 факториал и десять факториал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14!/ (4! * 10!)=(10!*11*12*13*14)/(10!*24)= (11*12*13*14)/24=11*13*7=1001
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