Основание пирамиды-прямоугольный треугольник с катетом 4√3 см и противолежащим углом 60 градусов.Все боковые ребра пирамиды наклонены к плоскости основания под углом 45 градусов.Найти: площадь боковой поверхности пирамиды.

Геометрия
Основание пирамиды-прямоугольный треугольник с катетом 4√3 см и противолежащим углом 60 градусов.Все боковые ребра пирамиды наклонены к плоскости основания под углом 45 градусов.Найти: площадь боковой поверхности пирамиды.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а. KHCO3 и H2SO4  б. Zn(OH)2 и NaOH  в. СaCl2 и AgN...
Ответить
Алгебра
В комнате две третьих пола покрыты ковром,размеры которого 3 м Х 4 м.Какова площадь комнаты?  
Ответить
Обществознание
Представители ордынского хана на Руси?
Ответить
Алгебра
14! \ (4! * 10!)       четырнадцать факториал делить на произведение 4 факториал и десять факториал
Ответить
Английский язык
Нужно поставить в правельную форму будущего времени: Complete B’s replies with a correct future form. A Sorry. Ann’s not in. B OK I’ll call back l...
Ответить