Основание пирамиды-прямоугольный треугольник с катетом 4√3 см и противолежащим углом 60 градусов.Все боковые ребра пирамиды наклонены к плоскости основания под углом 45 градусов.Найти: площадь боковой поверхности пирамиды.
Геометрия
Основание пирамиды-прямоугольный треугольник с катетом 4√3 см и противолежащим углом 60 градусов.Все боковые ребра пирамиды наклонены к плоскости основания под углом 45 градусов.Найти: площадь боковой поверхности пирамиды.
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