В комнате две третьих пола покрыты ковром,размеры которого 3 м Х 4 м.Какова площадь комнаты?  

Алгебра
В комнате две третьих пола покрыты ковром,размеры которого 3 м Х 4 м.Какова площадь комнаты?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S - площадь комнаты. [latex]\frac{2}{3}S = 3*4[/latex]  [latex]\frac{2}{3}S=12[/latex]  S = 18(м^2) 
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