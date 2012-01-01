В комнате две третьих пола покрыты ковром,размеры которого 3 м Х 4 м.Какова площадь комнаты?

Алгебра

В комнате две третьих пола покрыты ковром,размеры которого 3 м Х 4 м.Какова площадь комнаты?

Автор: Гость