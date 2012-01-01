В комнате две третьих пола покрыты ковром,размеры которого 3 м Х 4 м.Какова площадь комнаты?
Алгебра
В комнате две третьих пола покрыты ковром,размеры которого 3 м Х 4 м.Какова площадь комнаты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S - площадь комнаты. [latex]\frac{2}{3}S = 3*4[/latex] [latex]\frac{2}{3}S=12[/latex] S = 18(м^2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Алгебра
Английский язык
Нужно поставить в правельную форму будущего времени: Complete B’s replies with a correct future form. A Sorry. Ann’s not in. B OK I’ll call back l...
Обществознание
круглый юбилей какого события отмечается в 2012 а) воссоединение России и Украины б) избрание Михаила Романова на престол в) освобождение Москвы от...