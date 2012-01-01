Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а. KHCO3 и H2SO4 б. Zn(OH)2 и NaOH в. СaCl2 и AgNO3
Химия
Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а. KHCO3 и H2SO4 б. Zn(OH)2 и NaOH в. СaCl2 и AgNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2KHCO3 + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2↑ 2K+ + 2HCO3- + 2H+ + SO42- → 2K+ + SO42- + 2H2O + 2CO2↑ HCO3- + H+ → H2O + CO2↑ 2) Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2[Zn(OH)4] Zn(OH)2 + 2Na+ + 2OH- → 2Na+ + [Zn(OH)4]2- Zn(OH)2 + 2OH- → [Zn(OH)4]2- 3) CaCl2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgCl↓ Ca2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- → Ca2+ + 2NO3- + 2AgCl↓ Ag+ + Cl- → AgCl↓
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