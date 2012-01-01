Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а. KHCO3 и H2SO4 б. Zn(OH)2 и NaOH в. СaCl2 и AgNO3

Химия

Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а. KHCO3 и H2SO4 б. Zn(OH)2 и NaOH в. СaCl2 и AgNO3

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