вид пристани в протылежных напрямках одночасно видийшлы два катеры.через дви години воны булы на видстани 128 км один вид одного.швидкисть 1 катера 35км а час знайды швыдкисть другого катера,с условием
Математика
вид пристани в протылежных напрямках одночасно видийшлы два катеры.через дви години воны булы на видстани 128 км один вид одного.швидкисть 1 катера 35км а час знайды швыдкисть другого катера,с условием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)яку відстань пройшов перший катер за 2 год? 35*2=70 км 2)яку відстань пройшов другий катер за 2 год? 128-70=58 км 3)швидкысть другого катера 58:2=29 км/год
Гость:
1)35*2=70(км)-прошел первый катер за2ч. 2) 128-70= 58(км)-расстояние которое прошел 2 катер. 3) 58:2=29(км/ч)-скорость второго катера.
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