вид пристани в протылежных напрямках одночасно видийшлы два катеры.через дви години воны булы на видстани 128 км один вид одного.швидкисть 1 катера 35км а час знайды швыдкисть другого катера,с условием

Математика

вид пристани в протылежных напрямках одночасно видийшлы два катеры.через дви години воны булы на видстани 128 км один вид одного.швидкисть 1 катера 35км а час знайды швыдкисть другого катера,с условием

Автор: Гость