таблица 1, 2 пунических войн, битва пи каннах, 3 пуническая война. что происходило и чем кончилось
Обществознание
таблица 1, 2 пунических войн, битва пи каннах, 3 пуническая война. что происходило и чем кончилось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну насколько я помню пунические войны закончились поражением ганнибала и победой естественно Римской империи .Ход событий был таков 1 войне ганнибал почти вроде дошел до италии а потом его мтолицу штурмовали римляне а во второй войне он образовал какоето второе государство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
случайным образом выбрали двухзначное число.какова верятность того,что остаток от его деления на 7 равен 3?
Русский язык
подумайте, о каком изобретении наших дней вы могли рассказать так же увлеченно, заинтересованно и эмоционально как В.П.Катаев
Математика
вид пристани в протылежных напрямках одночасно видийшлы два катеры.через дви години воны булы на видстани 128 км один вид одного.швидкисть 1 катера...
Геометрия
Основание пирамиды-прямоугольный треугольник с катетом 4√3 см и противолежащим углом 60 градусов.Все боковые ребра пирамиды наклонены к плоскости о...