таблица 1, 2 пунических войн, битва пи каннах, 3 пуническая война. что происходило и чем кончилось

Обществознание
таблица 1, 2 пунических войн, битва пи каннах, 3 пуническая война. что происходило и чем кончилось
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну насколько я помню пунические войны закончились поражением ганнибала и победой естественно Римской империи .Ход событий был таков 1 войне ганнибал почти вроде дошел до италии  а потом  его мтолицу штурмовали римляне а во второй войне он образовал какоето второе государство.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
случайным образом выбрали двухзначное число.какова верятность того,что остаток от его деления на 7 равен 3?
Ответить
Русский язык
подумайте, о каком изобретении наших дней вы могли рассказать так же увлеченно, заинтересованно и эмоционально как В.П.Катаев
Ответить
Математика
вид пристани в протылежных напрямках одночасно видийшлы два катеры.через дви години воны булы на видстани 128 км один вид одного.швидкисть 1 катера...
Ответить
Геометрия
Основание пирамиды-прямоугольный треугольник с катетом 4√3 см и противолежащим углом 60 градусов.Все боковые ребра пирамиды наклонены к плоскости о...
Ответить
Химия
Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а. KHCO3 и H2SO4  б. Zn(OH)2 и NaOH  в. СaCl2 и AgN...
Ответить