таблица 1, 2 пунических войн, битва пи каннах, 3 пуническая война. что происходило и чем кончилось

Гость: Гость:

ну насколько я помню пунические войны закончились поражением ганнибала и победой естественно Римской империи .Ход событий был таков 1 войне ганнибал почти вроде дошел до италии а потом его мтолицу штурмовали римляне а во второй войне он образовал какоето второе государство.