случайным образом выбрали двухзначное число.какова верятность того,что остаток от его деления на 7 равен 3?

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Максимальное двузначное число делимое на 7 = 98 98/7=14 98 - мы исключаем так как 101 взять не можем. 7 не исключаем, ибо это у нас будет за 10 Итого 13 чисел 13/На кол-во двузначных чисел от 10 до 99