случайным образом выбрали двухзначное число.какова верятность того,что остаток от его деления на 7 равен 3?
Алгебра
случайным образом выбрали двухзначное число.какова верятность того,что остаток от его деления на 7 равен 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимальное двузначное число делимое на 7 = 98 98/7=14 98 - мы исключаем так как 101 взять не можем. 7 не исключаем, ибо это у нас будет за 10 Итого 13 чисел 13/На кол-во двузначных чисел от 10 до 99
Гость:
7 = 98 98/7=14 98 - исключаем. 7 не исключаем, если исключим, у нас будет за 10 13 чисел
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