Помогите, объясните!!! Когда объём, занимаемый газом, уменьшили на 40%, а температуру понизили на 84 градуса С, давление газа возросло на 20 %. Какова начальная температура газа?

Физика

Помогите, объясните!!! Когда объём, занимаемый газом, уменьшили на 40%, а температуру понизили на 84 градуса С, давление газа возросло на 20 %. Какова начальная температура газа?

Автор: Гость