Помогите, объясните!!! Когда объём, занимаемый газом, уменьшили на 40%, а температуру понизили на 84 градуса С, давление газа возросло на 20 %. Какова начальная температура газа?
Физика
Помогите, объясните!!! Когда объём, занимаемый газом, уменьшили на 40%, а температуру понизили на 84 градуса С, давление газа возросло на 20 %. Какова начальная температура газа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение Менделеева-Клапейрона: p1V1/T1=p2V2/T2 Подставляем:(переведя Цельсии в Кельвины) pV/T1=1.2p*0.6V/T1-357 pV(T1-357)=pV(0.72T1) сокращаем на pV: T1-357=0.72T1 0.28T1=357 T1=1275К=1002 по Цельсию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1)Из класса случайным образом последовательно выбирают 2х учеников. Событие А-первый выбранный ученик - девочка. Событие В -среди выбранных ученико...
Обществознание
Алгебра
случайным образом выбрали двухзначное число.какова верятность того,что остаток от его деления на 7 равен 3?
Русский язык
подумайте, о каком изобретении наших дней вы могли рассказать так же увлеченно, заинтересованно и эмоционально как В.П.Катаев