Автомобиль выехал со скоростью 75 км\ч. Через 2 часа выехал второй автомобиль со скоростью 90 км\ч.Через какое время и расстояние второй автомобиль догонит первый??????? Помогите решить люди, а то щас закиплю ;)
Математика
Автомобиль выехал со скоростью 75 км\ч. Через 2 часа выехал второй автомобиль со скоростью 90 км\ч.Через какое время и расстояние второй автомобиль догонит первый??????? Помогите решить люди, а то щас закиплю ;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)75*2=150(км)-расстояние, которое нужно сократить второму. 2) 90-75=15(км/ч)-разница в скорости. 3)150:15=10(ч)-время, за которое второй автомобиль сократит это расстояние. 4)90*10=900(км)-расстояние,на котором второй автомобиль догонит первый
Гость:
1) 75х2=150 км проехал 1 автомобиль 2) 90-75=15 км/ч разница в скорости 4) 150 : 15 =10 часов время в пути 2 автомобиля 5) 10х90 = 900 км на таком расстоянии 2 автомобиль догонит 1 автомобиль.
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