Автомобиль выехал со скоростью 75 км\ч. Через 2 часа выехал второй автомобиль со скоростью 90 км\ч.Через какое время и расстояние второй автомобиль догонит первый??????? Помогите решить люди, а то щас закиплю ;)

Математика

Автомобиль выехал со скоростью 75 км\ч. Через 2 часа выехал второй автомобиль со скоростью 90 км\ч.Через какое время и расстояние второй автомобиль догонит первый??????? Помогите решить люди, а то щас закиплю ;)

Автор: Гость