в правильной четырёхугольной пирамиде боковое ребро = 6 корней из 2 , угол между боковым ребром и плоскостью основания= 45, V=?
Геометрия
в правильной четырёхугольной пирамиде боковое ребро = 6 корней из 2 , угол между боковым ребром и плоскостью основания= 45, V=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SA -боковое ребро SO - высота. Тогда AO - половина диагонали по условию тр. SAOпрямоуг, равнобедреннвй с гипотен. SA=6√2 SO^2+OA^2=36*2=72; SO^2=OA^2=36; SO=AO=6 площадь основания 2*6*6=72кв.ед. V=1/6*h*72=1/6*6*72=72куб.ед.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Из города А в город В, расстояние между которыми 300 км, выехал автобус.Через 20 минут навстречу ему из В в Авыехал автомобиль и через 2 часа после...
Литература
Математика
Автомобиль выехал со скоростью 75 км\ч. Через 2 часа выехал второй автомобиль со скоростью 90 км\ч.Через какое время и расстояние второй автомобиль...
Литература
Почему рассказ "О чём плачут лошади" так назван.Ясно,что лошадь плакала,но нужно несколько большее объяснение.