Из города А в город В, расстояние между которыми 300 км, выехал автобус.Через 20 минут навстречу ему из В в Авыехал автомобиль и через 2 часа после выезда встретил автобус.С какой скоростью ехал автомобиль,если известно , что о...
Алгебра
Из города А в город В, расстояние между которыми 300 км, выехал автобус.Через 20 минут навстречу ему из В в Авыехал автомобиль и через 2 часа после выезда встретил автобус.С какой скоростью ехал автомобиль,если известно , что она была на 20 км/ч больше скорости автобуса? спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как они встретятся..каждый пройдет определленое расстояние.. отмети за х расстояние которое пройдет автомобиль от В к А. х = (v+20)*t для автомобиля 300 - x = v*(7/3 для автобуса( так как автомобиль проехал расстояние х за 2 часа, хотя выехал на 20 минут позже, то автобус за 2 часа и 20 минут) подставим: 300 - (v*7/3 =vt+20t = 300 - 7v/3 = 2v +40 , v = 780/13 = 60 км/ч v = 60 км/ч для автобуса v+20 = 80 км/ч для автомобиля
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