чтобы открыть сундук,надо подобрать код-двузначное число,известно,что в него входит только цифры-1.6.9.которые не могут повторятся.Запиши все варианты

Математика

чтобы открыть сундук,надо подобрать код-двузначное число,известно,что в него входит только цифры-1.6.9.которые не могут повторятся.Запиши все варианты

Автор: Гость