чтобы открыть сундук,надо подобрать код-двузначное число,известно,что в него входит только цифры-1.6.9.которые не могут повторятся.Запиши все варианты
Математика
чтобы открыть сундук,надо подобрать код-двузначное число,известно,что в него входит только цифры-1.6.9.которые не могут повторятся.Запиши все варианты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16, 19, 61, 96, 69, 91,...
Гость:
16 ,19 ,96 ,69 ,91 ,61,
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