среднее арифметическое трех чисел1.72. Второе число в 1.2 раза больше третьего и на 0.4 меньше первого. Найдите каждое из этих чисел.

Математика

среднее арифметическое трех чисел1.72. Второе число в 1.2 раза больше третьего и на 0.4 меньше первого. Найдите каждое из этих чисел.

Автор: Гость