среднее арифметическое трех чисел1.72. Второе число в 1.2 раза больше третьего и на 0.4 меньше первого. Найдите каждое из этих чисел.

Математика
среднее арифметическое трех чисел1.72. Второе число в 1.2 раза больше третьего и на 0.4 меньше первого. Найдите каждое из этих чисел.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднее арифметическое этих числе-------------- 1,72  если третье число---------------х тогда  второе число---------------------1,2*х  первое число---------------------1,2*х+0,4 получается   (х+1,2х+1,2х+0,4):3 = 1,72 3,4х+0,4=1,72*3 3,4х+0,4=5,16 3,4х=5,16-0,4 3,4х=4,76 х=4,76 : 3,4 х=1,4 1,4 ---------- третье число 1,2*1,4 = 1,68 ----------- второе число 1,68+0,4 = 2,08 ---------- первое число.
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