Запишите буквенное выражения для нахождения числа 1) 31% которого составляет d 2) 49% которого составляет m 3)n% которого составляет 54
Математика
Запишите буквенное выражения для нахождения числа 1) 31% которого составляет d 2) 49% которого составляет m 3)n% которого составляет 54
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31% - d 100% - ? 100d :31 49% - m 100% - ? 100m :49 n% - 44 100% - ? 100 * 44 :n = 4400 : n (По-простому можно объяснить так: Проценты подписываем под процентами,умножаем 2числа по диагонали и делим на третье число)
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